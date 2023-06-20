Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya, kentte düzenlenecek olan, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Eskişehir Etabı’nın 23-24-25 Haziran tarihlerin başlayacağını ve ilk yarışın Yunus Emre Yılı olması hasebiyle Odunpazarı Meydanı’ndan başlayıp Yunus Emre Külliyesi’nde son bulacağını duyurdu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Eskişehir Temsilcisi Özlem Sakarya, bir süredir üzerlerinde çalıştıkları Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Eskişehir Etabı hakkında bilgi verdi. Sakarya, "Bu yılın Yunus Emre Yılı olması nedeniyle Odunpazarı Meydanı’ndan başlayacak etap Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Külliyesi’nde son bulacak. Etabın ikinci gününde ise Kütahya yolu üzerinde zamana karşı disiplininde yarış yapılacak. Yarışın son günü olan 25 Haziranda ise, Atatürk Stadyumu’ndan başlayacak etap Seyitgazi ilçesine gidilip tekrar başlangıç noktasına dönülmesiyle son bulacak" dedi.

Düzenlenecek etkinlik için oldukça heyecanlı olduklarını anlatan Temsilci Özlem Sakarya, “Şehrimizde Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası Eskişehir etabında 23-24-25 Haziran tarihlerinde üç yarış düzenlenecektir. 20 seneyi aşkın süredir şehrimizde yapılmayan Türkiye Şampiyonasının şehrimizde yapılması mutluluk verici. Bu senenin Yunus Emre Yılı olması sebebi ile 23 Haziran’da yapılacak olan ilk yarışımız Odunpazarı Meydanı’nda başlayarak Mihalıççık Yunus Emre Külliyesi’nde son bulacak. 24 Haziran’da Kütahya yolu üzerinde zamana karşı disiplininde yapılacak yarışımız, 25 Haziran’da yapılacak, Atatürk Stadyumu’ndan başlayarak Seyitgazi ilçemize gidip, başladığı yerde, Atatürk Stadyumu’nda son bulacak üçüncü ve son yarışımız ile tamamlanacak. Start-Finish noktalarında halkımızın ilgisini bekliyoruz. Yarışların yapılacağı parkurlar etkinlik boyunca yaya ve araç trafiğine kapalı olacaktır. Halkımıza göstereceği ilgi ve tahammülden dolayı şimdiden teşekkür ederim” dedi.