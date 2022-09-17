Romanya’nın Baicoi kasabasında gerçekleştirilen Balkan Dresaj Şampiyonası’nda Romanya, Slovenya, Yunanistan, Bulgaristan, Türkiye’den 60 sporcu katıldı. At Terbiyesi Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Kemer Country Atlı Spor Kulübü sporcularından Emir Yücel, Nehir Kaya, Lal Mira Gürgen, Sienna Peri Kiper’den oluşan milli takım, antrenör Ela Açar önderliğinde Balkan şampiyonluğunun sahibi oldu.

Balkan Dresaj Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Yıldız Milli Takımı, şampiyonluğa ulaştı.

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