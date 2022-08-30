Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği kale içi kültür sanat etkenlikleri çerçevesinde düzenlenen ve geçtiğimiz iki aydır devam eden sohbet programları bu haftaki programla sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği kale içi kültür sanat etkenlikleri çerçevesinde düzenlenen ve geçtiğimiz iki aydır devam eden sohbet programları bu haftaki programla sona erdi.

Sohbet programları ve faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu; yönetime geldikleri günden itibaren çok önemli programlara imza attıklarını vurgulayarak bu çerçevede iki aydır devam eden ’Kale içi Kültür Sanat Sohbetleri’ programının sona erdiğini vurguladı. Mehmet Hüsrevoğlu şunları kaydetti;

“Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren faaliyetlerimize başladık. Çeşitli organizasyonlar, programlarla Kayseri’deki kültür ve sanat ortamına katkı sunmaya gayret ettik. Özellikle her Cuma günü Ok Burcunda gerçekleştirdiğimiz ’Eyvan Sohbetleri’ programımız ve Hunat Medresesinde üyemiz Vedat Önal’ın fotoğraflarının yer aldığı ’Hicaz’da Osmanlı İzleri’ fotoğraf sergisi programımız ve geçtiğimiz hafta sona eren Kale içi Sohbetleri bu çerçevede en önemli faaliyetlerimiz arasındaydı. Bunun yanı sıra imza yazarlarımızın katıldığı imza programları, okul ziyaretlerimiz ve birçok etkinlikle bu yılı dolu dolu geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıl da aynı şekilde faaliyetlerimizi devam ettirerek Kayseri’deki kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu; önümüzdeki aylarda Kayseri’de merakla beklenen ’Yazar Okulu’ programını da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirmeye gayret edeceklerinin altını çizdi.