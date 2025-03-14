Dilovası Belediyespor’un başarılı sporcuları, Yalova’da düzenlenen Türkiye Wushu Sanda Kungfu Şampiyonası’nda dereceye girdi.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Yalova’da düzenlenen Türkiye Wushu Sanda Kungfu Şampiyonası’nda dereceye giren Dilovası Belediyespor’un başarılı sporcuları Şeyma Aslan ve Rotinda Çınar’ı makamında ağırladı. Sporcuların kazandıkları başarıdan büyük gurur duyduklarını belirten Başkan Ömeroğlu, "Başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyor, azim ve disiplinle çıktıkları bu yolda nice zaferler diliyorum. Her zaman sporcularımızın yanındayız ve desteklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Dilovası’nın spor alanında adını duyuran genç yeteneklerinin her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Ömeroğlu, sporun disiplin, azim ve kararlılık gerektirdiğini belirterek başarılı sporculara hediyeler takdim etti. Genç sporcuların başarısının ilçedeki diğer gençlere de ilham kaynağı olacağını ifade eden Başkan Ömeroğlu, Dilovası Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri desteğin süreceğini vurguladı.