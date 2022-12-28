‘İyilik için teknoloji’ vizyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, 2022’de de toplumun dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdürdü. Vakıf, 15 yılda toplam 4,4 milyon kişinin hayatına dokunurken, reel değeri 223 milyon TL olan 16 projeye destek oldu.

‘İyilik için teknoloji’ vizyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, 2022’de de toplumun dijitalleşmesi için çalışmalarını sürdürdü. Vakıf, 15 yılda toplam 4,4 milyon kişinin hayatına dokunurken, reel değeri 223 milyon TL olan 16 projeye destek oldu.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Türkiye Vodafone Vakfı, 2022’de de amaç odaklı yaklaşımıyla toplumsal gelişime yön veren çalışmalar yapmaya devam etti. ‘İyilik için teknoloji’ vizyonuyla çalışan ve 2022’de 15’inci yaşını kutlayan Vakıf, bu süreçte 4,4 milyon kişinin hayatına dokundu, reel değeri 223 milyon TL olan 16 projeye destek oldu. Vakfın ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi 290 bini aşkın çocuğa, “Dijital Benim İşim” projesi ise 11 bini aşkın kadına ulaştı. Diğer yandan, kadınların şiddetten korunmasını hedefleyen “Kırmızı Işık” uygulaması 375 bin kez indirildi.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel şunları söyledi: “Vakıf olarak, kurulduğumuz günden bu yana, ‘İyilik için teknoloji’ vizyonuyla faaliyetlerimize yön veriyoruz. Tüm projelerimizi, ülkemizin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda, araştırmalar sonucu belirlediğimiz sosyal ihtiyaç haritasına göre şekillendiriyoruz. Sosyal hayatın olanaklarından yeterince faydalanamayan veya ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Kadınlar ve çocuklar, öncelikli odak alanlarımızı oluşturuyor. Vakfımızın çatısı altında 15 yılda 4,4 milyon kişinin hayatına dokunduk, reel değeri 223 milyon TL olan 16 projeye destek olduk. Vakıf olarak, ülkemizin sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

290 bini aşkın çocuğa kodlama eğitimi

Yapılan açıklamaya göre Türkiye Vodafone Vakfı, Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimleri verdiği “Yarını Kodlayanlar” projesinde, Ağustos 2016’dan bu yana 1000’den fazla gönüllü eğitmene ve 290 bini aşkın çocuğa ulaştı. Yapılan her 1 TL’lik yatırımın 7,7 TL’lik sosyal getiri sağladığı ve yaklaşık 14 milyon TL’lik sosyal değer elde edilen projede, son bir yılda düzenlenen 8 hackathon’a 187 çocuk ve genç katıldı. Proje kapsamında ayrıca 43 köy okulunda teknoloji sınıfları açılarak çevre köyler de dahil olmak üzere 8 bini aşkın çocuğa teknoloji eğitimi verildi. “Yarını Kodlayanlar” projesiyle çocukların yanı sıra öğretmen ve ebeveynlerle birlikte toplam 92 bin kişiye daha teknoloji eğitimi verilmesi hedefleniyor.

4 bin 800 öğrenciye farkındalık eğitimi

Vakıf ve dernek iş birliğiyle ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin bir alt kolu olarak tasarladığı ‘Yeşil Gezegen’ projesiyle de çocuklara çevresel farkındalık kazandırmaya devam etti. Öğrencilere iklim değişikliği, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve afet konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiği projede toplam 79 kişilik eğitmen kadrosuyla 4 bin 800 çocuğa ulaşıldı. Projenin başlangıcından bugüne verilen toplam yerel eğitim sayısı 63 olurken, proje kapsamında Aralık ayında Ankara’da 27 gönüllünün katılımıyla bir master eğitmen eğitimi de gerçekleştirildi. Projeyle 2023 yılında 15 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

8 bin çocuğun dijital araçlara erişimi sağlandı

Elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla ve döngüsel ekonomi anlayışıyla hayata geçirilen “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesi ile sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kesmeden devam edildi. 2022 yılında çevreci ve sürdürülebilir bir kimlik kazandırılan yeni nesil mağazaların da dahil olduğu proje kapsamında, 52 iş ortağının desteğiyle 18 tonu aşkın e-atık toplanıp geri dönüştürüldü. Geri dönüşümden elde edilen ekonomik gelirle vakıf ve dernek iş birliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesinde faydalanılmak üzere bugüne kadar 8 kodlama sınıfının açıldığı projeyle yaklaşık 8 bin çocuğun dijital araçlara erişimi sağlandı.

11 bini aşkın kadın dijitalleşmeyle tanıştı

Vakıf, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği “Dijital Benim İşim” projesiyle 2022’de de kadınları dijital dünyanın olanaklarıyla buluşturmaya devam etti. 18 yaş üstü kadınlara Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerinin verildiği projeyle, 20 ilde bulunan 85 Halk Eğitimi Merkezi’nde 135 eğitimciyle 11 bini aşkın kadın kursiyere ulaşıldı. Mezun olan 86 kadın kursiyer ise Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’nde istihdam edildi. Proje kapsamında 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edilirken, proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Projeyle, Mart 2023’e kadar 20 ilde 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.

‘Kırmızı Işık’ 375 bin kez indirildi

Vakıf, 2022’de teknolojinin gücünü kullanarak kadınların şiddetten korunmasına destek olmayı da sürdürdü. Vakfın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 8 yıl önce hayata geçirdiği ‘Kırmızı Işık’ uygulaması toplam 375 bin kez indirilirken, aylık aktif bin 500 kullanıcıya ulaştı. Kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulamaya, başkalarına sormaya çekindikleri konularda kadınlara destek olmak üzere ‘Işık’ adında Yapay Zeka tabanlı bir sohbet robotu da eklendi.

Vakıf ve sürdürülebilirlik projeleri ödülleri topladı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Vodafone Türkiye sürdürülebilirlik çalışmaları, 2022’de aldığı ödüllerle projelerinin başarısını ortaya koydu. Buna göre Vakıf, İstanbul Marketing Awards’da ‘Yarını Kodlayanlar’, “Bu Atıklar Kod Yazıyor” ve ‘Kırmızı Işık’ projeleriyle toplam 5 ödül; Çevko Ödülleri’nde ‘Yeşil Gezegen’ ve “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projeleriyle 2 ödül; Kadın Dostu Markalar 2022 Farkındalık Ödülleri’nde ‘Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği’ kategorisinde “Dijital Benim İşim” projesiyle bir ödül ve Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde ‘Yeşil Gezegen’ projesiyle bir ödül aldı.