Açılış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ve Vali Dr. Süleyman Elban’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Müze kompleksinin yapılırken büyük bir emek harcandığını ifade eden Vali Elban, “Burası adeta nakış nakış işlendi, her santimi özel olarak tasarlandı. Burası yaşayan bir müze. Klasik bir müzenin ötesinde insanların vaktini geçirebileceği, açık ve kapalı etkinliklerin yapılabileceği, kafe ve kütüphane gibi alanların olduğu çok özel bir kompleks. Hatta narenciye bahçesi dahil birçok alanı mevcut. Ben 1907 yılında Milli Mensucat Fabrikası olarak hikayesine başlayan bu yerin Adana’mıza güzel bir kültür turizm abidesi olarak kazandırılmasında emeği geçen, bu projeyi düşünüp tasarlayan ve bugünlere gelmesinde büyük emek harcayan Kıymetli Bakanımız Ömer Çelik’e ve kıymetli katkıları için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a şükranlarımı sunuyor; müzemizin ilimize, ülkemize ve insanlığın kültür hayatına katkıda bulunmasını temenni ediyorum.” dedi.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise yaptığı konuşmada, Adana Müze Kompleksinin eser çeşitliliği açısından dünyada ses getirecek yere sahip, sayılı alanlardan olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının kurumları ve uzmanlarının memleketin büyük kazanımlarından olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, "Gerçekten çok güzel bir iş yapıldı. Binaların orijinalliği korundu. Burada yaşayan işçilerimizin hayatı, vatandaşlarımızın anıları bu çatıların altında, duvarların içinde korunuyor. Onların sevdaları, aşkları, acıları, üzüntüleri, hayalleri, beklentileri, bu müzenin koridorlarında yaşıyor. Dolayısıyla en önemli mesele hafızayı diri tutmaktır." dedi.

Medeniyetlerin bıraktığı eserlerin korunarak geleceğe aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Çelik konuşmasının devamında, "Tam da hayal ettiğim gibi Adana'nın çeşitli yerlerinden vatandaşlarımızın çocukları belli seferler düzenlenerek buraları ziyaret ediyorlar. Bu çocuklar en güzel sanat eserlerinin içerisinde büyüme, buralarda ders çalışma imkanı buluyorlar. Bu bizim çok büyük bir hayalimizdi ve gerçekleşmiş oldu. Eser çeşitliliği açısından da burası dünyada sayılı alanlardan bir tanesi. Memleketimiz, ülkemiz için çok önemli bir kazanım. Dünyada ses getirecek bir yere sahip." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise programda yaptığı konuşmada, müzenin muhteşem bir eser olduğunu belirtti. Müzenin açılışında bulunmanın kendileri için onur olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu tür yapılarla şehirlerimiz büyüyor, gelişiyor, cazibe merkezi haline dönüşüyor. Adana'ya değer katacak muhteşem bir eser için bugün Adana'dayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın 21 yıldır dünyanın mega projelerini yapan bakanlığın son bakanı olarak hakikaten ülkemize çok büyük değer katmış eserlerin muhteşem açılışlarında bulunuyoruz. Bugün de Adana'da yine Adana'nın değerine değer katacak, teknolojik bir köprümüzün açılışında bulunmak için buradayız. Sizler de biliyorsunuz biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın video konferansla katılacağı bir törenimizle bu muhteşem eserimizi Adana'ya kazandıracağız."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Milli Mensucat Fabrikası'nın müze kompleksine dönüştürülerek yeniden hizmete açıldığını, fabrikanın, kentin önemli endüstri miraslarından olduğunu dile getirerek "Adana'nın ekonomi tarihine değerli izler bırakan yerleşkemiz, artık bu güzel şehrimizin kültür ve sanat alanına izler bırakmaya hazırlanıyor." dedi.

Tarihi binaların restorasyonla dönüştürülerek kültür ve sanat aktivitelerinin yapılacağı sanat kompleksleri haline getirildiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Böylelikle hem tarihi binalarımızı yeniden kazanmış oluyoruz hem de kültür ve sanat aktivitelerinin yapılabilmesi için şehirlerimizi harikulade mekanlara kavuşturmuş oluyoruz. Ne mutlu ki bizlere bu şekilde tarih ile sanatı ve kültürü yan yana getirebiliyoruz." dedi.

Toplam alanı yaklaşık 61 bin metrekare olan müze kompleksinin 3 etap planlandığını anlatan Bakan Ersoy, “Çok amaçlı kullanabileceğimiz Adana Müze Kompleksinde arkeoloji, mozaik, kent, tarım, sanayi, sinema ve edebiyat ile milli mensucat gibi temalı müzeler yer alacak. Burada ayrıca, açık hava sineması, narenciye bahçesi, kütüphane kafe, konferans salonu, sergi salonu, restoran gibi açık ve kapalı etkinlik alanları da bulunacak. Müzeler, kafeler, kütüphane, sergiler, açık hava sineması ile bu kompleks, gerçekleştireceğimiz sosyal faaliyetlerle 24 saat yaşayan bir yapı haline gelecek. İstanbul Rami Kütüphanesi'nde de aynı şeyi hedeflemiştik. Çok şükür bura da artık 7'den 77'e herkesin uğrak mekanı haline gelecek." dedi.

Müze kompleksinin büyüklük olarak Türkiye'de birinci, dünyada 5'inci sırada yer aldığını aktaran Bakan Ersoy, “Bu yerleşkemiz aynı zamanda Orta Doğu'nun da en büyük müze kompleksi oluyor. Koleksiyon çeşitliliği bakımından Türkiye ve Orta Doğu'nun en zengin müze kompleksi olacak bu mekan, aynı zamanda tescilli endüstriyel mirasın kamuda müze kompleksine dönüştürülen en büyük yapısı unvanını da kazanmış olacak. Türkiye'nin açık ve kapalı etkinlik alanı en geniş olan müze kompleksi haline gelecek bu yapıyı, çevre dostu ve yeşil bina olarak tasarlayan Türkiye'nin tek kamu müzesi olarak da Adana'mıza kazandırmış oluyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Vali Dr. Süleyman Elban, İl Kültür Turizm Müdürü Emre Duru ve ile kent protokolü Adana Müze Kompleksinin açılış kurdelesini kestiler.

Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci ve Abdullah Doğru, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, kamu kurum temsilcileri ile oda başkanları ve Adana İl Kültür Turizm Müdürü Emre Duru’nun katıldığı açılış programı, müzede yapılan incelemelerin ardından sona erdi.