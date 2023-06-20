Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un memleketlerinin belediyeleri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Rize’de bir otelde yurt içinden ve yurt dışından gelen belediye başkanlarının katılımıyla Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin belediyesi ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kırgızistan’ın Sadır Caparov’un memleketi olan Kırgızistan’ın Tüp ilçesi Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

“Bundan sonra da iki şehrin arasında bu kardeşlik köprüsü devam edecek”

İmzalanan protokol ile iki şehrin kardeşliğinin devam edeceğini belirten Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Bu Rize’deki 2. Toplantımız, ev sahipliği yapmaktan da gurur duyuyoruz. Hem belediyelerimiz adına hem de ilimiz adına inşallah bugün güzel bir program olur. Bizim içinde önemli olan Kırgızistan devleti başkanı olan Sadır Caparov’un doğduğu şehir olan Tüp ilçesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan‘ın şehri olan Rize’nin kardeş belediye olması meclislerinden böyle bir karar alması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Dünden beri Başkanımla görüşmeler yaptık. İnşallah bundan sonra da iki şehrin arasında da bu kardeşlik köprüsü devam edecek" ifadelerini kullandı.

“Kırgızistan başkanıyla Türkiye Cumhurbaşkanının memleketlerinin kardeş olması tarihte ilk kez yaşanmaktadır”

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Kırgızistan Cumhurbaşkanının memleketinin kardeş ülke olması tarihte ilk kez yaşandığını ifade eden Kazakistan’ın Tüp ilçesi Belediye başkanı Kanybek Adiev, "Sevgili Rizeliler iyi bir gelecek için parlak bir gelecek için bizi birleştiren Allah’a şükürler olsun. Attığımız her adım kötülükten uzak iyiliğe vesile olsun. Kazakistan’ın Tüp şehrinin Türkiye’nin Rize şehrinin kardeş şehri olmasına 2 ülkenin liderleri vesile olmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla da bu iki ülkenin tarihindeki ilk olaydır. Kırgızistan başkanıyla Türkiye Cumhurbaşkanının memleketlerinin kardeş olması tarihte ilk kez yaşanmaktadır. Kırgızistan Cumhurbaşkanı göreve geldiğinden beri sosyal hayatta ekonomide iyileşme yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da göreve başladığından beri ekonomiyi ve sosyal hayatı geliştirdiğini bilmekteyiz ve gayri safi yurt içi hasılasını yüzde 8 arttığı bilinmektedir. Bugün protokolden sonra Rize şehriyle daha yakından çalışacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

“Kardeş şehir ilişkisinin başlangıcını gerçekleştiriyoruz”

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, “Bugün 2 önemli programımız var. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize ile Kırgızistan Cumhurbaşkanının memleketi Tüp şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin temel amaçlarından bir tanesi de coğrafyamızda ki belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisi yürütmek. Bu manada ülkelerimizin kardeşliğine, şehirlerimizin kardeşliğine ilave ediyoruz. Bugünde bu önemli imza ile Türk dünyası adına büyük bir başlangıç olacak” dedi.