Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından diplomatik ilişkilerin 30’uncu yılında Türkiye-Kazakistan Eğitim İşbirliği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Çalıştayı düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından diplomatik ilişkilerin 30’uncu yılında Türkiye-Kazakistan Eğitim İşbirliği ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda konuşan Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, "Bu kardeşliğin bir nişanesi olarak dünyada eşine az rastlanır iki kardeş ülkenin ortak üniversitesi olarak kuruldu ve 30 yıldan bu yana 100 bine yakın öğrencisi dünyanın birçok memleketinde hizmet vermektedir. Üniversitemiz 40 Türk devlet ve akraba topluluğundan 16 bini aşkın öğrencisiyle 12 fakültede hizmet vermektedir. Üniversiteyi anlatacak değilim. Bizden Cumhurbaşkanımız iki şey istemişti. 2022 yılında haziran ayında hocalarımız bilirler karneler dağıtıldı. Dünya sıralamasında üniversitemiz ilk 700’e girmiştir. Bu önemli fakat yeterli değildir" dedi.

“Türk dünyası yeniden birleşiyor, yeni bir ufka açılıyor”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın ise, üniversitenin gelişiminde katkısı olanlara teşekkür ederek, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 30 yıldır Türk dünyası içindeki birliğin kalkınmasına katkılar verdiğini ifade etti. Özellikle son dönemde Türk dünyasının yeniden toparlanmaya başladığını ve stratejik, tarihi, kritik bir süreçten geçildiğini kaydeden Kalın, "Türk dünyası yeniden birleşiyor, yeni bir ufka açılıyor. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) olarak yeniden tanımlanan teşkilatımızın ortaya koyduğu siyasi vizyon, bunun en somut neticelerindendir" diye konuştu.

"Son yıllarda Türk dünyasının birlik ve beraberliği imkan olmaktan çıkıp, stratejik sorumluluk ve yeni bir siyasi ufuk haline geldi" diyen Kalın, Karabağ Zaferi’nin elde edilmesiyle Türk dünyasında birlik olunması halinde neler başarılabileceğinin gösterildiğini vurguladı.

Eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin de Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kuruluşunda imzası olduğunu hatırlatarak, üniversitenin Türk dünyası için öneminden bahsetti.

Açış konuşmalarının ardından “Türkistan’ın İnşa ve İhyasında Ahmet Yesevi Üniversitesinin Rolü” başlıklı oturuma geçildi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Mustafa İsen’in yaptığı oturuma eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen, Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız başta olmak üzere alanında uzman birçok akademisyen katıldı. Programda eski Dışişleri Bakanı Çetin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Büyükelçi Sapiyev, Büyükelçi Korukoğlu, Yurtdışı ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, Rektör Yıldız, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Mahir Nakip, Doç. Dr. Yakup Ömeroğlu, Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Dr. Murat Yılmaz ve Prof. Dr. Fırat Purtaş’a Ahmet Yesevi Üniversitesine katkılardan dolayı 30. Yıl Madalyası takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.