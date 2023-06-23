Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile İspanya Dışişleri Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro İspanya’nın başkenti Madrid’de siyasi istişarelerde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile İspanya Dışişleri Bakanlığı AB Devlet Sekreteri Pascual Navarro İspanya’nın başkenti Madrid’de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Madrid’de gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-İspanya siyasi istişarelerinde, AB Dönem Başkanlığı öncesi Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.