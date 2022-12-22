Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Irak’a, Halit Acar Başkanlığındaki DEİK İş Türkiye-Irak İş Konseyi adeta çıkartma yaptı. Iraklı birçok bakanla ikili görüşmeler gerçekleştiren heyet daha sonra Bağdat’ta düzenlenen Irak-Türkiye İş Konseyinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması yönünde çalışmalara katıldı.

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Irak’a, Halit Acar Başkanlığındaki DEİK İş Türkiye-Irak İş Konseyi adeta çıkartma yaptı. Iraklı birçok bakanla ikili görüşmeler gerçekleştiren heyet daha sonra Bağdat’ta düzenlenen Irak-Türkiye İş Konseyinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması yönünde çalışmalara katıldı.

DEİK Türkiye-İş Konseyi, Halit Acar Başkanlığındaki heyetle Irak’ın başkenti Bağdat’a giderek iki ülke arasındaki ticaret hacminin arttırılması ve yaşanan bir çok sorunun kısa vadede çözümü için önemli toplantılar gerçekleştirdi. Irak’ın en üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde sorunlar gündeme getirilirken, çözüm önerileri de sunuldu. İkili görüşmelerin yanı sıra, Irak-Türkiye İş Konseyi Forumu’na da katılan DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi heyeti, Türkiye ve Irak arasındaki ihracat, ticaret ve yatırımların artması yönündeki çalışmalarını sürdürdü. Heyet Başkanı DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, gerçekleştirilen bir dizi ziyaretin Türkiye ve Irak arasındaki ticaretin gelişmesi ve iş hacminin arttırılmasında önemli rol oynayacağına dikkat çekerek, temaslar hakkında bilgiler verdi. Başkan Acar yaptığı değerlendirmede, “DEİK Türkiye-İş Konseyi heyetimizle birlikte Irak’ın Başkenti Bağdat’a giderek bir dizi üst düzey görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretlerimizin yanı sıra, Irak-Türkiye İş Konseyi Forumuna da katılarak sorunlarımızı dile getirdik ve çözüm önerilerimizi sunduk. 18-19 Aralık 2022 tarihleri arasında Bağdat’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizin birinci gününde Irak Planlama Bakanı Sn. Dr. Mohammed Ali Tamim ve Ulusal Yatırım Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Salar Mohammed Amim ile yaptığımız toplantılar çok verimli geçti” dedi.

Irak-Türkiye İş Konseyi Forumunda sorunlar masaya yatırıldı

Üst düzey görüşmelerin ardından Irak-Türkiye İş Konseyi Forumuna katıldıklarını dile getiren Başkan Halit Acar, “Irak’ta Bakanlıklar düzeyindeki temaslarımızın ardından heyetimizle birlikte Bağdat’ta düzenlenen Irak-Türkiye İş Konseyi Forumuna katıldık. Karşı kanat Başkanı Sn. Jaafar Al Hamdani’nin ardından söz aldığım forumda, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi’nin faaliyetleri hakkında bilgiler sundum. Forumun devamında Türk iş insanları Iraklı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirme şansı buldu. 19 Aralık Pazartesi günü ise Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Sn. Dr. Khaled Battal Al-Najm ile başlayan toplantı trafiğimiz, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Sn. Hameed al-Ghazi ve Irak Müteahhitler Birliği Başkanı Sn. Ali Al-Sanafi ile yaptığımız görüşmelerle devam etti. Tüm toplantılarımızın çok verimli geçmiş olması son derece sevindiriciydi. Katıldığımız tüm toplantılarda, Türkiye ve Irak arasındaki ihracat, ticaret ve yatırımların artması için başta vize süreçlerinin hızlandırılması olmak üzere; Türk TIR’larının transit geçiş ve serbest dolaşımlarının sağlanması ve finansmana kolay ulaşım konularının önemine vurgu yaptık” şeklinde konuştu.

Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışıyoruz

Başkan Halit Acar, “Ülkemizin Irak ile olan kadim komşuluk ve kardeşliğini ticaret alanında da en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. İki ülke arasında hali hazırda 20 milyar dolar olan ticaret hacmini yakın gelecekte çok daha yukarılara çıkartmak konusunda kararlıyız. 18-19 Aralık 2022 Bağdat programlarımızda hep yanımızda olan ve DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi olarak bizleri Büyükelçilik konutunda verdiği resepsiyonda ağırlama nezaketi gösteren Irak Büyükelçimiz Sayın Ali Rıza Güney’e buradan şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin yol göstericiliği, Türk iş insanları olarak bizleri Irak’la olan ilişkilerimizde her zaman üst noktalara taşımaya devam ediyor” diye konuştu.