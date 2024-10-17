Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Achmed Rizal Purnama ve diplomatları, Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda, iki ülke arasındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

Toplantıda konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Büyükelçi Purnama’nın ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Cevahiroğlu, Türkiye ile Endonezya arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendiğini vurgulayarak, “İki Müslüman ülke olarak aramızdaki kardeşlik bağları, ekonomik iş birliklerimizi de pekiştiriyor. SANKON olarak, Endonezya ile ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

Cevahiroğlu, Endonezya’nın kalabalık nüfusu ve güçlü ekonomisiyle Asya kıtasının önde gelen ülkelerinden biri olduğunu ifade ederek, Türk şirketlerinin bu durumu yakından takip ettiğini belirtti. SANKON üyesi şirketlerin, Endonezya’nın inşaat, enerji, savunma sanayi, sağlık ve teknoloji gibi alanlardaki projelerine katkı sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

Endonezya Büyükelçisi Purnama: “Güçlü iş birliğimiz var”

Büyükelçi Purnama ise Türkiye ile Endonezya arasındaki güçlü siyasi bağlara dikkat çekerek, iki ülke arasında her alanda iş birliklerinin ve anlaşmaların mevcut olduğunu belirtti. Türk şirketlerini Endonezya’da yatırım yapmaya davet eden Purnama, inşaat, enerji, sağlık ve teknoloji gibi projelerde Türk firmalarının yer almasını arzu ettiklerini söyledi. Aynı şekilde, Endonezyalı şirketlerin de Türkiye’de yatırım yapmak istediğini ifade ederek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da gelişeceğini vurguladı.

Türkiye-Endonezya İş Forumu düzenlenecek

Cevahiroğlu, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri daha da ileriye taşımak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Endonezya Devleti’nin destekleriyle bir “Türkiye-Endonezya İş Forumu” düzenlemek istediklerini açıkladı. Bu forumun, iki ülkenin ticaret hacmini artıracağı ve iş birliklerini derinleştireceği öngörülüyor.

Toplantıya, Endonezya Büyükelçiliği diplomatları, SANKON’a üye federasyonlar ve çok sayıda Türk şirketi de katıldı. Tarım, sanayi, dış ticaret, ekonomi ve kalkınma gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren temsilciler, iki ülke arasındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı buldu.

Toplantıya Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Aysun Bay’da katıldı.