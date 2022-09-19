Kocaeli’de "Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Almanya ile olan dış ticaretimizde Kocaeli 4. sırada. Türkiye’deki illeri sıraladığınızda Kocaeli 4. sırada geliyor. Bugün bizlerde o ortaklıklarımızı geliştirmek ve daha iyisini yapmak için bir aradayız" dedi.

Kocaeli’de "Türkiye-Almanya Yatırım ve İş Birliği Günü" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Almanya ile olan dış ticaretimizde Kocaeli 4. sırada. Türkiye’deki illeri sıraladığınızda Kocaeli 4. sırada geliyor. Bugün bizlerde o ortaklıklarımızı geliştirmek ve daha iyisini yapmak için bir aradayız" dedi.

Kocaeli’de, Türkiye ve Almanya arasındaki iş ilişkilerini geliştirmek ve daha ileri taşımak amacıyla "Türk-Alman Yatırım ve İş Birliği" toplantısı düzenlendi. Sekapark Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Avrupa Parlamentosu Milletvekili Engin Eroğlu, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı (TAYSAD) Albert Saydam ve iş adamları katıldı.

"Kocaeli, Almanya ekonomisi için çok önemli"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değinen Jürgen Schulz, "Amacımız, Türkiye’deki kurumlarla irtibatı kolaylaştırmak ve Türk- Alman iş adamları arasında bağlantıları kolaylaştırmak. Büyükelçilik olarak mümkün olduğu sürece hizmet odaklıyız. Ticaret ve ekonomik değişim için sizleri cesaretlendirmek istiyoruz. Konuk olmaktan çok mutluyum. Ekonominin muazzam gücünün bir örneğinin Kocaeli olduğunu söylemek isterim. Türkiye’de sanayinin kalbi burada atıyor. Kocaeli, Almanya ekonomisi için çok önemli. Birçok Alman şirketi burada çalışma gerçekleştiriyor. Türkiye ve Almanya arasındaki yoğun ilişkiler yüzyıllara dayanıyor. Ekonomik ilişkiler bunların en önemlisi diyebilirim. Ülkemiz arasında ikili ticaret hacmi rekor kırdı. Türk iş adamları Almanya’ya yatırım yapıyor. Dilerim bugün çok sayıda anlaşmaların altına imza atabiliriz" dedi.

"Almanya ile olan dış ticaretimizde Kocaeli 4. sırada"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Almanya ile olan dış ticaretimizde Kocaeli 4. sırada. Türkiye’deki illeri sıraladığınızda Kocaeli 4. sırada geliyor. Bugün bizlerde o ortaklıklarımızı geliştirmek ve daha iyisini yapmak için bir aradayız. Şunu bilin ki hem Kocaeli Valiliğiyle hem sanayi odamızla diğer yetkili kurumlarla, Kocaeli de iş yapan iş insanlarının Türk olsun yabancı olsun daha iyi koşullarda iş yapması için tüm imkanları seferber etmeye hazırız, geçmişte elimizden gelen her şeyi yaptık. Bundan sonraki süreçte de elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazırız, bunu bili. Sanayinin ötesinde şunu da bilmeniz isterim ki, Kocaeli aynı zamanda bilişim şehri olma yolunda da hızla ilerliyor. ’Kocaeli sanayinin kalbi’ diyoruz ya, aslında bilişim içinde Türkiye’nin en avantajlı şehri, iş adamlarımızın bunu bilmesinde fayda var" diye konuştu.

"Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı olup, ülkemizin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırasında"

İki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik bağların uzun ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise "Almanya ülkemizin en büyük ticaret ortağı olup, ülkemizin ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer almaktadır. Çalışmak için Almanya’ya giden ve orada yaşayan milyonlarca Türk vatandaşlarımız 60 yıldan uzun süredir iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde kendi alanında çığır açan projelerimizin desteklenmesine çok büyük önem veriyoruz. Kocaeli 14 sanayi bölgesi, serbest bölgeleri, stratejik üretim tesisleri ve imalat sanayisindeki 2071 çalışanıyla Türk ekonomisinin lokomotifileri arasında bulunuyor" ifadelerini kullandı.