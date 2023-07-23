Bartın Üniversitesi (BARÜ), “Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 18’inci sırada, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması”nda ise ilk 5’te yer aldı. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “ÜNİAR Üstün Performans Ödülü”ne layık görüldü.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen çalışmada Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2023 yılı sıralaması yayınlandı. 126’sı devlet 74’ü vakıf olmak üzere toplam 200 yükseköğretim kurumunda öğrenim gören 47 bin 761 öğrenciden toplanan verilerle farklı kategorilerde değerlendirmeler yapıldı. Bartın Üniversitesi (BARÜ) 2023 TÜMA sonuçlarına göre tüm kategorilerdeki yerini yükseltmeyi başardı.

BARÜ her geçen dönem sıralamalardaki yerini yükseltiyor

“Sürdürülebilir İyileştirme” anlayışıyla “Kalite”yi merkeze alan BARÜ, “Üniversitelerin Genel Memnuniyet Sıralaması”nda 35’inci sıraya yükseldi. 200 yükseköğretim kurumunu sıralayan bu gösterge üzerinden yapılan değerlendirmede BARÜ, 2022 yılında 199 üniversite arasında 53’üncü sırada yer alırken; 2018 yılında ise 172 üniversite arasında 109’uncu sıradaydı.

“Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralaması”nda BARÜ, 126 yükseköğretim kurumu arasında 18’inci sıraya yerleşti. Geride bıraktığımız yılda 126 üniversite arasında 32’nci sırada olan BARÜ, 2018 yılında ise 109 üniversite arasında 66’ıncı sıradaydı.

BARÜ, “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet Sıralaması”nda ise devlet üniversiteleri arasında ilk 5’te yer aldı. 2022 yılında 126 üniversite arasında 12’nci sırada olan BARÜ, 7 basamak birden yükseldiği bu kategoride 2018 yılında 109 yükseköğretim kurumu arasında 58’inci sıradaydı.

Rektör Uzun, “ÜNİAR Üstün Performans Ödülü”ne layık görüldü

TÜMA 2023 araştırmasında öğrencilere öğrenim gördükleri üniversitenin rektörünü değerlendirmeleri amacıyla 10 maddeden oluşan “Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği” uygulandı. Öğrencilerin öğrenim gördüğü üniversitenin rektörlerini değerlendirdiği araştırmada BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “ÜNİAR Üstün Performans Bronz Ödülü”nün sahibi oldu.

BARÜ, üniversitelerin “Akademik Destek ve İlgi”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği”, “Öğrenme İmkânları ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı” ve “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” sıralamalarında da önemli bir iyileşme göstererek sıralamalardaki yerini yukarılara taşıdı.