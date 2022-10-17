Zonguldak’ta istavrit, palamut ve mezgitin ardından hamsi de tezgahlarda yer aldı.

Zonguldak’ta istavrit, palamut ve mezgitin ardından hamsi de tezgahlarda yer aldı.

Denizlerde 1 Eylül’de başlayan av sezonu devam ediyor. Bir süredir devam eden palamut bolluğunun ardından Zonguldak’ta kilosu 40 TL’den satılan "Karadeniz’in incisi" hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Kilosu 40 TL’den satışa sunulan hamsinin havaların daha da soğumasıyla birlikte bollaşacağı ve fiyatının daha da düşeceği kaydedildi.

Uzun yıllardır Zonguldak’ta balıkçılık yapan Oktay Ertürk, havanın soğumasıyla palamutun açığa kaçtığını belirtti. Ertürk, "Denizde palamut çok var. Palamut yapacak vatandaş yine beklesin. Tekrar bir ucuzlama olacak. Hamsi kilosu 40 TL’den satılıyor. Bu ay sonuna doğru hamsi başlar. Şuanda palamut var, mezgit ve istavrit var. Palamut soğu sevmiyor. Vatandaş bu sene ucuz balık yiyecek" dedi.