Şiir yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Enes Yalnız, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile bir araya geldi.

Şiir yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan Enes Yalnız, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir ile bir araya geldi.

2022 Yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl geleneksel olarak düzenlediği Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmasında Sezai Karakoç’un Mona Rosa isimli şiirini seslendiren ve Türkiye üçüncüsü olan Gençlik Merkezi Üyesi Enes Yalnız Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir’i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette bir süre vakit geçirdikten sonra Müdür Özdemir, Yalnız’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.