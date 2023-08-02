Minikler Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye üçüncüsü olan boksörleri kente döndü.

Kars’ta düzenlenen 65 ilden toplam 800 sporcunun katıldığı Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonasında Ahmet Salih Akcan 40 kilogramda, Farah Sina ise 42 kilogramda Türkiye üçüncü olarak, büyük başarı elde ettiler. Kentte dönen başarılı boksörleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir makamında ağırladı. Sporculara başarıların devamı dileyen İl Müdürü Özdemir, antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.