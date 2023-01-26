Türkiye U23 Halter Şampiyonası, Tokat’ta 28 ilden 350 sporcunun katılımı ille başladı.

Türkiye U23 Halter Şampiyonası, Tokat’ta 28 ilden 350 sporcunun katılımı ille başladı.

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salon’unda düzenlenen Sadık Dirim Türkiye U23 Halter Şampiyonası başladı. 4 gün sürecek olan şampiyonaya 28 ilden 210 erkek, 140 kadın sporcu olmak üzere toplam 350 sporcu katılıyor. Müsabakaları izleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Tokat’ın sporun bir merkezi olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “İşte şimdi bunun bir örneğini Tokat’ta başlatmış bulunmaktayız. Yaklaşık 500 sporcu ve sporseveri Tokat’ımızda dört gün sürecek şampiyona boyunca misafir etmiş olacağız” dedi.

Şampiyonaya Sadık Dirim’in isminin verilmesinden dolayı vefa duygusunun gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Sadık Dirim, kendisi aslen Niksarlı olan Tokatlı, haltere gönül vermiş ve onlarca şampiyon çıkartmış çok değerli bir büyüğümüz. Bu şampiyonaya isminin verilmesi de bir vefadır. Şampiyonaya değerli büyüğümüzün isminin verilmesi bizi ayrıca mutlu eden bir husustur. Kendisini rahmetle anıyorum. Burada mücadele edecek bütün sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.