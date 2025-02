Anadolu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin iş birliğiyle yürütülen proje, Türkiye’nin turizm potansiyelini dijital göçebelik kavramıyla birleştirerek yeni stratejiler geliştiriyor.

Anadolu Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesinin iş birliğiyle yürütülen "Yeni Bir Turist Türü Olarak Dijital Göçebeler: Türkiye’nin Cazip Bir Destinasyon Olmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi" başlıklı proje, dijital çağın getirdiği yenilikçi turizm anlayışını Türkiye’nin potansiyeliyle uyumlu stratejilere dönüştürmeyi hedefliyor. Proje, dijital göçebelik kavramını Türkiye’nin turizm stratejileriyle nasıl birleştirebileceğine dair önemli katkılar sağlıyor.

Proje çerçevesinde dijital göçebelik teması, prestijli bir dergi olan Worldwide Hospitality and Tourism Themes (WHATT) dergisinin 2024 yılı sayısında yer aldı. Bu sayının konuk editörleri, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Öznur Akgiş İlhan oldu. Bu özel sayıda yayımlanan makaleler, Türkiye’nin turizm stratejilerinin uluslararası alanda daha fazla kabul görmesine katkı sağlarken; dijital göçebeliğin turizm sektörü üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Ayrıca Worldwide Hospitality and Tourism Themes - Literati Award Winners 2024 listesinde Prof. Dr. Semra Günay Outstanding Reviewers arasında yer aldı.

Dijital göçebelik temasına dair çalışmalar yayımlandı

Dergide yer alan makaleler, dijital göçebeliğin turizm sektöründeki etkilerini detaylı bir şekilde inceliyor ve bu sektörde nasıl şekil alabileceğine dair önemli bilgiler sunuyor. Konuk editörler Dr. Semra Günay ve Dr. Öznur Akgiş İlhan’ın katkı sağladığı makaleler şu şekilde sıralanıyor: "How Can the Emergence of Digital Nomadism Be Operationalized in the Tourism Sector?", "An Assessment of the Role of Safety in Digital Nomads’ Destination Selections", "Conclusion: Exploring the Intersection of Digital Nomadism and Tourism in a Postmodern World", "Reflections: How Can the Emergence of Digital Nomadism Be Operationalized in Tourism Development?"

"Türkiye’nin turizm stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz"

Proje ekibinden Prof. Dr. Semra Günay, bu özel sayının önemine şu sözlerle değindi:

"Dijital göçebeler, sadece bir turist tipi değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilecek bir paradigma. Türkiye’nin cazip bir destinasyon olabilmesi, bilimsel bilgi birikimine dayalı stratejilerin geliştirilmesine bağlı olacak. Ülkemizin turizm planlamasına katkı sağladığımız için mutluyuz. Bu sayıda proje ekibimiz Dr. Öznur Akgiş İlhan, Dr. Fatma Yaşlı Şen, Dr. Deniz Ateş Akkaya ve Dr. Önder Demir dışında üniversitemiz Turizm Fakültesinin değerli akademisyenleri Burcu Kaya Sayarı ve İnci Oya Coşkun, ’Deconstructing digital nomads: are they the last frontiers of the post-tourist?’, Merve Özgür Göde ve Sema Ekincek Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Önder Yayla ile birlikte ‘Global palates: unraveling digital nomads’ culinary journeys and gastro-tourist profiles’, Seda Sökmen ve Aslı Bendenay Çapa ‘What should the travel industry do as the world becomes more of an office?’, Gökçe Yüksek diğer üniversitelerden meslektaşları Demet Genceli, Selda Uca ile birlikte ‘Travel insurance behaviors of digital nomads’, Aysel Kaya Samsun Üniversitesinden Mücahit Yıldırım ile birlikte ‘Experiences, expectations and suggestions of digital nomads towards an intangible cultural heritage’ yayınlarıyla uygulamaya katkı sağladılar. Bu başarı, Anadolu Üniversitesi’nin akademik alandaki üretkenliğini ve uluslararası düzeydeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Türkiye’nin turizm potansiyelini yeni nesil yaklaşımlarla geliştirmeye yönelik çabaların önemli bir örneği olarak öne çıkıyor."