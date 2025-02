Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) icra kurulu üyesi, Avantgarde Collection ve Lucis Initiative’in kurucusu İsmet Öztanık, Türkiye’nin turizmdeki küresel konumunu daha da ileriye taşımayı amaçlayan stratejik çalışmalar, ülkenin dünya sahnesinde daha güçlü bir destinasyon olarak konumlanmasını sağlıyor" dedi. 2024’te TGA’nın global tanıtım çalışmalarının uluslararası pazarda büyük yankı uyandırdığını belirten Öztanık, "Geçtiğimiz yıl çok dikkat çekici çalışmalar imza atıldı özellikle ’İstanbul, is the newcool’, ’Cappadocia land of fairytales’ ve "’Bodrum Turkish Riviera’ sloganlarıyla hayata geçirilen kampanyalar, Türkiye’nin turistik cazibesini dünya çapında daha görünür hale getirdi. İstanbul, Kapadokya ve Bodrum gibi destinasyonlar, özgün tanıtım stratejileriyle global seyahat tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Bilinçli ve seçici misafir kitlesi turizmi dönüştürüyor

Dünya genelinde turizm sektörünün giderek daha bilinçli ve seçici bir misafir kitlesinin talepleri doğrultusunda köklü bir dönüşüm geçirdiğini belirten Öztanık, "Yeni trendler, seyahat deneyimlerini, lüks anlayışını, gastronomiyi ve çevreye duyarlılığı yeniden şekillendiriyor. Bu değişimin ön saflarında, zarafeti sadelikle buluşturan ’Sessiz Lüks’ kavramı yer alıyor. Sessiz lüks; minimalist tasarım, kişiselleştirilmiş ancak göze batmayan hizmet, yerel ve otantik deneyimler ile sürdürülebilirliği bir araya getiriyor. Gösterişli tüketim yerine anlamlı, samimi ve zarif bir yaklaşımı benimseyen bu anlayış, misafirlere unutulmaz ve derin bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda günümüz gezginleri çevreye duyarlı seçimleri önemsiyor ve misafirperverlik markalarının kendi değerleriyle uyumlu olmasını bekliyor bu da sektörü yeniden şekillendiriyor" dedi.

Gastronomi gezginlere yön veriyor

Turizmde gastronominin önemli bir yer edindiğini belirten İsmet Öztanık "Gastronomi artık yalnızca gurme yemeklerle sınırlı değil; aynı zamanda bir hikaye anlatımı aracı haline geldi. Konuklar, yerel tatları ve kültürel mirası keşfedecekleri unutulmaz gastronomik deneyimler arıyor. Yerel lezzetleri başarıyla sunan farklı restoranlar ve Michelin yıldızlı şeflerle yapılan partnerlikler, konaklama deneyimini zenginleştiren unsurlar haline geldi" ifadelerini kullandı.

Yenilenen profile uygun 3 Avangard yapalandırması

Uzun yıllardır konaklama sektöründeki tecrübelerini, dönüşen misafir kitlesi ile yeniden yorumladıklarını belirten Öztanık, "Bünyemizdeki markaları Avantgarde Urban, Avantgarde Refined ve Avantgarde Culinary Experiences olarak yeniden yapılandırdık. Şehir yaşamına uygun çözümler sunan Urban markasıyla,İstanbul’un Levent, Taksim ve Şişli gibi dinamik lokasyonlarında hizmet veriyoruz. Bu oteller, modern gezginler için sadece iyi hizmet alabilecekleri bir konaklama noktası değil, aynı zamanda İstanbul’un tarihi sokaklarından modern alışveriş merkezlerine kadar her şeyi kolaylıkla adım adım keşfedip, şehrin tüm ritmini hissedebilecekleri bir deneyim vaat ediyor. Refined’i ise bambaşka bir konaklama sunan Sessiz lüks’ markamız olarak tasarladık. Refined’ ile Bodrum ve Kapodokya’dayız. Misafirlerimize otellerimizin bulunduğu destinasyona özgü anlamlı dokunuşlarla birleştirerek yalnızca konaklama değil; sanatı, doğayı ve gastronomiyi birleştiren benzersiz deneyimler sunuyoruz. Çevreye ve doğaya saygı temelinde hizmetlerini sürdüren Avantgarde Refined otelleri ayrıca sürdürülebilirlik alanında üçüncü kademe sertifikaya (GSTC kriterlerinde) sahip. Avantgarde Culinary Experiences’i de yerel ve global mutfakları özgün yorumlarla harmanlayarak restoranlardan catering hizmetlerine kadar gastronominin her alanında gelenek ve yeniliği bir araya getiren bir marka olarak yeniledik. Avantgarde Refined Caves of Cappadocia’nın açılışı yeni yatırımlara olan ilgimizi de arttırdı Avantgarde Collection’ın çatı şirketi Lucis Companies İngiltere’deki hizmet sektörü yatırımlarına 2025 yılında Özbekistan ve Kıbrıs’ı da ekleyecek" dedi.