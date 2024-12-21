Türkiye Tenis Ligi bölgesel müsabakalar sonucunda Türkiye’nin 7 bölgesinden 29 kulüp finalleri oynamaya hak kazandı.

Türkiye Tenis Ligi Finalleri’nde 16 erkek takımından 69 oyuncu, 13 kadın takımından 45 oyuncu toplam 29 takım, 114 oyuncu korta çıktı. Türkiye’nin en iyi kulüplerinin belirlendiği tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından Zeren Grup Türkiye Tenis Ligi’nde kadınlar şampiyonu ENKA Spor Kulübü oldu.

16-22 Aralık tarihleri arasında kadın ve erkeklerde toplamda 29 takımın katılımıyla Taçspor Kulübü’nde düzenlenen Zeren Grup Türkiye Tenis Ligi’nde kadınlarda Enka Spor Kulübü, Alaçatı Tenis Kulübü’nü 3-0 yenerek şampiyonluğu elde eden takım oldu.

TED Spor Kulübü ise Green Tenis Golf Spor Kulübü’nü 2-0 yenerek kadınlarda üçüncülük elde etti. Dereceye giren takımlara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Zeren Grup Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Rıza Ceylan, Eda Sevaioğlu Tan, İpek Soylu, İsmail Hakkı Kurt takdim etti.

Zeren Grup Türkiye Tenis Ligi, yarın saat 09.30’da başlayacak karşılaşmalarda erkekler finali ve sıralama maçları ile devam edecek.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, "Türkiye Tenis Ligi Finalleri, bu hafta gerçekleşiyor. Bugün kadınlar finalindeyiz. Tüm hafta boyunca buradaydık Taçspor’daydık. Taçspor’a çok teşekkür ediyoruz bize ev sahipliği yaptılar. Zeren Grup’ta bu haftanın sponsoruydu, Tenis ligi finallerinde sponsorluğumuzu üstlendi, Zeren Gruba da teşekkür ediyoruz. 13 ilimizden 29 takım geldi, 114 tenisçimiz buradaydı oynadılar. Bugün kadın finallerinde de Alaçatı ve ENKA yarıştı. Müsabakaları da ENKA kazandı. Çok coşkulu geçti, bundan sonra daha da coşkulu geçecek, çünkü 2025’de bunu biraz daha zamana yaymayı, bölgeselden ulusala doğru yükselen bir tenis ligi yapısı kurmayı düşünüyoruz. Biz kendi adımıza memnunuz, çok coşkuluydu, çok keyifli anlar yaşadık. Kadınlarda şampiyon olan ENKA takımını kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum. Katılan tüm tenisçilerimizle gurur duyuyorum. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, hakemlerimize, izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.