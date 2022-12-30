Meslek liselerindeki öğrenciler ziraat ve gıda alanında aldıkları eğitimlerle bilinçli uygulamalar yapıp ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor.

Meslek liselerindeki öğrenciler ziraat ve gıda alanında aldıkları eğitimlerle bilinçli uygulamalar yapıp ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyor.

Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde meslek liseleri günün ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları üretimlerle mesleki eğitimin önemini tüm ülkeye tekrar hatırlatarak büyük bir ivme kazandı. Meslek liselerindeki yükseliş sadece bir alanda değil eğitim verdikleri tüm alanlarda aynı oranda gerçekleşti. Bu anlamda meslek liselerinde ziraat ve gıda alanında eğitim veren tarım alanları, bilinçli tarım uygulamalarıyla ürettikleri ürünlerle ülke ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar.

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Bölümü Serasında yetiştirilen ürünlerde okulun döner sermaye işletmesi kanalı ile satılarak, öğrencilere ve okula büyük katkı sağlıyor. Sarayköy İlçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Alanı Öğrencileri üretiyorlar, üretirken öğreniyorlar ve ürettiklerini satarak aile ve ülke ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Bakanlığın uyguladığı radikal politikalar ile mesleki eğitimin her geçen gün daha güçlendiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, “Tarım alanı seramızda öğrencilerimiz bahçe bitkileri yetiştirdiler. Yetiştirilen bahçe bitkilerinin vatandaşlarımıza, park bahçelere ve belediyelere satışı gerçekleştirilerek ciddi gelirler elde ediliyor. Denizli’mizde meslek liselerinin 13 milyon TL olan döner sermaye geliri, 2022 yılında 2,5 kat artarak 32 milyon TL’ye ulaşmıştır. Buradan emeği geçen tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.