Türkiye yeni bir zirveye hazırlanıyor. İstanbul veya Ankara’da yapılması planlanan Tarım Zirvesi’nde küresel tarım faaliyetlerindeki problemlere çözüm bulunması hedefleniyor.

Türkiye yeni bir zirveye hazırlanıyor. İstanbul veya Ankara’da yapılması planlanan Tarım Zirvesi’nde küresel tarım faaliyetlerindeki problemlere çözüm bulunması hedefleniyor.

Son dönemde yaşanan krizler ve politik çatışmalar, küresel tedarik zincirlerinde dengesizliğe neden oluyor. Buna bağlı olarak dünyada bu krizleri yönetebilecek projeler hayata geçiriliyor. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma tahıl sevkiyatlarının aksamasını beraberinde getirdi. Türkiye, Tahıl Zirvesi gibi zirvelere ev sahipliği yaparak küresel çaptaki etkisiyle ön plana çıkıyor.

Son olarak Karadeniz’deki çatışma tahıl ürünlerinde tedarik problemlerinin yaşanmasına neden oldu. Yapılan anlaşmayla birlikte tahıl ürünleri Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılıyor.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Tarım Zirvesi düzenlemek için çalışmalara başladı. Tarım sektöründe yaşanan problemler ve sorunları masaya yatırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan zirvede, topraktan suya, kimyasal gübrelerden küresel ısınmaya kadar birçok konuya çözüm aranacak. Zirvenin İstanbul veya Ankara’da yapılması planlanırken, 55 ülkeden Tarım Bakanları ve sektör temsilcilerinin davet edilmesi hedefleniyor. Türkiye’de tarım alanında yapılacak zirve dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

"Tarım Zirvesi’nin ilk defa Türkiye’de yapılması hedefleniyor"

Tarımsal anlamda dünyada yaşanan sıkıntıları ve Türkiye’de yaşanan sorunları yerinde gözlemleyip çözümleyebilme kapasitesine sahip olduklarını belirten TARIMKON İstanbul İl Başkanı ve Kuzey Marmara Bölge Başkanı Tuna Tantu, "55 ülkede zaten birebir irtibatta olduğumuz temsilcilerimiz ile birlikte, bu ülkelerin Tarım Bakanlarını ve tarımsal anlamda yetkililerini ülkemize davet ederek bir zirve yapmayı planlıyoruz. Bu zirve ilk defa yapılacak. Türkiye olarak böyle bir zirveye ev sahipliği yaptığımızda aslında tüm dünya tarımının kanayan yaralarını yerinde konuşulmasını, istişare edilmesini ve ülkelerin birbirleriyle olan irtibatlarını değerlendirmesi yönündeki ev sahipliğini çok kıymetli buluyoruz" şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteğiyle Tarım Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz”

Tantu, "Geçtiğimiz günlerde başka bir bölge başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Tarım Zirvesi planlarımızı iletti. Cumhurbaşkanımız projemizle çok ilgilendi. Projeyi hayata geçirmemiz konusunda bizi teşviklendirdi ve destekleyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi. Önümüzdeki günlerde hem Cumhurbaşkanlığı seviyesinde hem de diğer kurumların yetkilileri ile zirvemizin istişaresini başlatıyor olacağız. Umarım kısa zamanda Tarım Zirvesi’ni ülkemizde gerçekleştireceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Tarım alanında yaşanan sorunların masaya yatırılması planlanıyor"

Tarım Zirvesi’nde amaçladıkları hedeflerden bahseden Tantu, "Dünyada tarım ile ilgili birçok sıkıntı yaşanıyor. Özellikle sudan, topraktan, kimyasal gübrelerden kaynaklı ve küresel ısınmaya bağlı farklı sıkıntılar var. Biz bu konuların yerinde konuşulması, hangi bölge ve konuda avantajlı ya da dezavantajlı olduğunu masaya yatıracağız. Zirveye katılacak ülke temsilcileriyle birlikte nasıl çözümler üretebileceğimizi konuşacağız. Ayrıca tarımsal anlamda dünya tarımının iyileşmesi yönünde çözüm önerilerinin ortaya çıkartılmasına yönelik bir zirve olacak" dedi.

"Kuruluş olarak çiftçilerin ve tarımın kuvvetlenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz"

Yapmayı planladıkları zirveyle ilgili bilgi veren Tantu, heyecanlandıran bir proje içerisinde yer aldıklarını belirtti. Tantu, "Aslında pandemi öncesinde bu projeyi planlıyorduk. Genel Başkanımız Hakan Yüksel’in planladığı projeydi ancak pandemiyle ertelemek zorunda kalmıştık. Biz kuruluşumuzdan bu zamana kadar sadece çiftçilerin ve tarımın kuvvetlenmesine yönelik çalışmalar yaptık ve çiftçilerimiz ile üreticilerimize pazar kaygısı olmaksızın üretmeyi teşvik ettik" dedi.