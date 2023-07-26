Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyet, Vali Yaşar Karadeniz’e ziyarette bulundu.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, Manisa Gençlik Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve beraberindeki heyet, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Heyet, 29 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi’nde yapılması planlanan U17 Kadınlar- Erkekler Avrupa Sutopu Şampiyonası hakkında Vali Karadeniz’e bilgi verdi. Manisa’nın böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmasının Manisa’nın tanıtımına katkı sunması açısından önemli olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol ve beraberindeki heyete teşekkür etti.