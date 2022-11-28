Türkiye - Suriye sınır hattında hava hareketliliği yaşandı. Rusya’ya ait olduğu belirlenen 2 adet helikopter, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında yer alan PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab (Kobani) kenti üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi. Kentin doğusundan gelen helikopterler, sınır hattını izleyerek batıya doğru ilerledi.

Rusya’ya ait olduğu belirtilen helikopterler, Suriye’nin PKK-YPG terör örgütünün kontrolündeki Ayn el-Arab (Kobani) kenti üzerinde devriye attı.

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