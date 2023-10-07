Muğla’nın Fethiye ilçesinde Türkiye Süper Enduro Şampiyonası’nın 3. ve son ayağı, magazin startı ve 1. ayak yarışlarıyla başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu, Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen şampiyona için Beşkaza Meydanı’ndaki magazin startı verildi. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu’nun verdiği startla ilçe merkezinde tur atıldı. Magazin startının ardından Esenköy Mahallesi’ndeki Akdeniz Off-Road Park’ta 1 . ayak yarışları yapıldı. Isınma turlarının ardından 36 sporcu yarışın ilk etabında, 550 metre uzunluğundaki parkurda birbirinden zorlu yapay engelleri geçerek dereceye girmek için mücadele etti.

Fethiye’de ilk kez süper enduro yarışı düzenlendiğini söyleyen Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Özdemir, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Fethiye Orman Spor Kulübü Derneği olarak ilk kez Fethiye’de Süper Enduro Şampiyonası düzenliyoruz. İzleyicilerimiz bugünlere kadar motocrossu gayet iyi biliyor. Enduro yarışları yapıyorduk ama artık Fethiye Enduro yarışlarının daha görsel olanını istemişlerdi bizden. Biz de onlara motocross yarışları gibi toplu start alabilecekleri bir yarış hazırladık. Çok heyecanlı bir yarış olacak. 36 sporcumuz var. Kıyasıya mücadele edecek. Bu şampiyona sezonun final yarışı. Yarın heyecan gün boyu doruklarda olacak. Tüm Fethiyeli motor severleri bekliyoruz. Bu şampiyonalarımızı bugüne kadar takip edenler bilecektir. Sarı Mehmet lakabı ile Mehmet Özyarım sporcumuzun anısına yapıyoruz. Kendisini maalesef 72 yaşında kaybettik. Yıllardır Fethiye Orman Spor Kulübü’nde yarışan bir sporcumuzdu. Onu da bu vesile ile anacağız. Tüm motorseverleri bekliyoruz" dedi.

Şampiyona, yarınki yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.