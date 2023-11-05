Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Tofaş, sahasında Fenerbahçe Beko’ya 86-95’lık skorla mağlup oldu.

Giresunspor-Erzurumspor maçının ardından Giresunspor-Erzurumspor maçının ardından

Hakemler: Kaan Büyükçil, Ali Şakacı, Kerem Yılmaz

Tofaş: Özgür Cengiz 5, Teyfik Akdamar, Prewitt 11, Homesley 16, Batın Tuna, Tolga Geçim 13, Ege Demir 4, Obrien 16, Luke Maye 3, Austin Wiley 18

Fenerbahçe: Motley 22, Şehmus Hazer 8, Sertaç Şanlı 4, Melih Mahmutoğlu 6, Hayes 25, Biberoviç 10, Nick Calathes 4, Madar 7, Sestina 9

1. Periyot: 19-30 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 42-53 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-74 (Fenerbahçe lehine)