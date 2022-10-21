Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Pınar Karşıyaka, konuk ettiği TOFAŞ’a 72-83 mağlup oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

Eczacıbaşı Dynavit, kupada 2’de 2 yaptı

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