Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor kendi evinde ağırladığı Samsunspor’u 90-60 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Kaan Büyükçil, Ayşenur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Emanuel Terry 17, Ayberk Olmaz 10, Daron Russell 11, Francisco Cruz 10, James Anderson 12, John Roberson 18, Dorukhan Engindeniz 2, Mustafa Görür 8, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Birer 2, Kaan Sarıaslan
Samsunspor: Bryant Crawford 14, Göktuğ Baş 15, Matt Mooney 7, Sagaba Konate 4, Engin Kalkan, Sek Henry 6, Nimrod Levi 6, Doğan Şenli 8, Mert Ali Sert, Eray Aydoğan, Tarık Sezgün, Arda Berk Kaya
1. Periyot: 27-18 (Manisa BBSK lehine)
Devre: 46-34 (Manisa BBSK lehine)
3. Periyot: 67-44 (Manisa BBSK lehine)