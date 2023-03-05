Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 19. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 92-78 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 19. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 92-78 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Şakacı xx, Sinem Tetik xx, Çağlar Özkan xx
Fenerbahçe: Carsen Edwards xxx 16, Dyalan Pierre xxx 14, Johnatlan Motley xxx 13, Tarık Biberovic xx 10, Nigel Hayes-Davis xx 9, Samet Geyik xx 8, Şehmus Hazer x 7, Scoot Wilbekin x 5, Tonye Jekiri x 4, Melih Mahmutoğlu x 3, Metecan Birsen x 3
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Francisco Javier Cruz Saldivar xxx 18, Ricky Lafredrick Tarrant Jr xxx 17, Oderah Anosike xxx 15, Cecil Nathaniel Williams xx 10, John Daniel Roberson xx 8, Troy Selim Şav x 6, Mustafa Baki Görür x 4
Başantrenör: Eren Yılmaz
1. Periyot: 26-19 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-43 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 92-78 (Fenerbahçe lehine)
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