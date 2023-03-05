Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 19. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 92-78 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.

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