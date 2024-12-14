Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı P. Karşıyaka’yı 83-82’lik skorla yendi.

Recep Uçar: “Günün sonunda değerli bir puan Rize’den alınan puan” Recep Uçar: “Günün sonunda değerli bir puan Rize’den alınan puan”

Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Murat Ciner, Halil Erkoç

Aliağa Petkimspor: Tyree 13, DeWayne Russell 22, Karahan Efeoğlu 3, Aldridge, Echenique 2, Dotson 9, Van Beck 12, Williams 11, Troy Selim Şav 11, Yavuz Gültekin

Başantrenör: Burak Gören

P. Karşıyaka: Kenan Sipahi 18, McCollum 10, Jefferson 5, Webb 10, Boutsiele 8, Daron Russell 15, Thomas Akyazılı 6, McDermot, Muhsin Yaşar 10

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 22-15 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 38-40 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 64-64

5 Faulle çıkan: Troy Selim (39.25) (Aliağa Petkim)

Kaynak: iha