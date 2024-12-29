Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Galatasaray’a 94-77 mağlup oldu.
Salon: ENKA
Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Burak Yılmaz
Aliağa Petkimspor: Dotson 7, Van Beck 16, DeWayne Russell 6, Murat Kuntker 2, Williams 4, Tyree 12, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 7, Echenique 15
Başantrenör: Burak Gören
Galatasaray: Livingston 14, Young 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Palmer 11, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 9
Başantrenör: Yakup Sekizkök
1. Periyot: 26-29 (Galatasaray lehine)
Devre: 48-55 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 56-76 (Galatasaray lehine)
Kaynak: iha