Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: ÇBK Mersin: 87 - Nesibe Aydın: 76 Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: ÇBK Mersin: 87 - Nesibe Aydın: 76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Aliağa Petkimspor, evinde Galatasaray’a 94-77 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Burak Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Dotson 7, Van Beck 16, DeWayne Russell 6, Murat Kuntker 2, Williams 4, Tyree 12, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 7, Echenique 15

Başantrenör: Burak Gören

Galatasaray: Livingston 14, Young 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Palmer 11, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 9

Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 26-29 (Galatasaray lehine)

Devre: 48-55 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 56-76 (Galatasaray lehine)

Kaynak: iha