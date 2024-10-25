Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ile Batman Üniversitesi arasında 18 Temmuz 2024 tarihinde imzalanan "Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü" gereğince uygulanacak olan "Türkiye Siber Vatan Programı", 2025 dönemi çalışmaları başladı.

Program ile Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitede öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve potansiyel yetenekleri tespit ederek eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulanarak dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve yine öğrencilerin desteklenmesi hedeflenmekte.

https://basvuru.sibervatan.org/batman-2025-donemi-siber-vatan-programi-x2galk adresinden başvuruların alındığı programa başvurabileceklerde aranan şartlar ise şu şekilde açıklandı; öğrencinin 2024-2025 akademik döneminde Batman Üniversitesi’nde lisans veya ön lisans programlarına kayıtlı olması (Bölüm kısıtı bulunmamaktadır.), öğrencinin bilgi işlem alanında yetenekli, dijital teknolojilere meraklı ve kendini geliştirmeye istekli olması, öğrencinin akademik takvim yılı içerisinde düzenlenecek yüz yüze eğitimleri eksiksiz takip edebilmesi (Eğitimlerde devam zorunluluğu bulunmaktadır).

Programa başvurmak isteyenlerin link üzerinden 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 23.59’a kadar yapılabileceği aktarıldı.

DİKA tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başvurusu kabul edilen öğrenciler "Siber Vatan Hackviser" platformuna yönlendirilecek ve 15 günlük bir süre içerisinde çevrimiçi olarak platformdaki eğitim ve görevleri (Linux eğitimi, Network eğitimi ve sınav) tamamlamaları istenecek.

Hackviser Platformu üzerinden görevleri eksiksiz tamamlayan öğrenciler sınava tabi tutulacak, içlerinden başarılı olan 40 öğrenci yüz yüze eğitim almaya hak kazanacak.

Öğrenciler Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) Eğitimi, Web Güvenliği Eğitimi ve Tersine Mühendislik Eğitimi olmak üzere üç eğitime katılacak, bu eğitimlerin her biri beşer gün ve yüz yüze olacaktır. Eğitimler, Batman Üniversitesi Batı Raman Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Siber Vatan programına dahil olarak teknik eğitimlere ve uygulamalara katılan öğrenciler siber güvenliğin alt temalarında daha derin ve teknik eğitimler için oluşturulan takımlara yönlendirilecek. Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde siber güvenliğin alt temalarında oluşturulan takımlar 7 gün derin ve teknik eğitimler, görev ve uygulamalar, tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalar yapılacak.