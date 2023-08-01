Denizli’de 9 gün boyunca devam eden 2023 Türkiye Satranç Kupası, şampiyonların ödüllerini almasıyla sona erdi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) temmuz ayı içinde beş ayrı ulusal faaliyetini gerçekleştirdi, temmuz ayı satranç şölenine dönüştü. Bu ay Denizli’de Türkiye Satranç Birinci Ligi, Türkiye Satranç İkinci Ligi, 2023 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası ve 2023 Türkiye Kupası gerçekleştirildi. 2023 Türkiye Kupası heyecanı Denizli’de Türkiye’nin 62 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 600’e yakın sporcunun katılımıyla 23 Temmuz’da başladı. Pamukkale Satranç Salonu’nda dokuz gün boyunca devam eden 2023 Türkiye Kupası, 31 Temmuz’da sona erdi. 11 tur süren mücadelenin ardından Türkiye Kupası’nda şampiyon (FIDE Master-FM) FM Umut Erdem Gündüz oldu.Turnuvada mücadele eden FM Atakan Mert Biçer ikinci, Metin Enis üçüncü ve FM Yankı Taşpınar dördüncü oldu. İlk dörde giren sporcular 2023 Türkiye Satranç Şampiyonası’na katılım hakkı kazandı. 2023 Türkiye Kupası’nda 5. IM Hüseyin İnanoğlu, 6. Enes Yusuf Maruflu, 7. Can Baylav, 8. Melih Kaan Can, 9. FM Serhat Berat Özdemir, 10. Ergin Şahin oldu.

Mücadele ruhu turnuva boyunca hissedildi

31 Temmuz 2023 tarihinde sona eren Türkiye Kupası hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızın şampiyonluk için mücadele ruhu turnuva boyunca hissedildi. Kupada yarışan tüm sporcularımızı emekleri için tebrik ediyorum. Bu yıl Temmuz ayı satranç şölenine dönüştü. Temmuz ayında 5 ayrı ulusal faaliyetimizi başarıyla tamamladık. Sporcularımız bir yandan da uluslararası turnuvalarda yarışıyor. Romanya’da düzenlenen 2023 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası’nda12 genel yaş kategoride Avrupa ikincisi olduk. 2023 FIDE Dünya Kupası’nda ilk turdan galibiyet haberlerimizi aldık. Emeklerimizin, satranca yaptığımız yatırımların karşılığını en iyi şekilde alıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde bizlerden desteklerini eksik etmeyen başta Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2023 TürkiyeKupası ödül törenine TSF Başkanvekili Aşkın Keleş, Denizli Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, TSF Yönetim Kurulu Üyesi Medine Boz, Spor Hizmetleri Müdürü Durmuş Cansever, TSF Denizli İl Temsilcisi İsmail Sarı, TSF Teknik Kurul Üyesi Kemal Boztekin sporcular, veliler ve davetliler katıldı.