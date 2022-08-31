21-28 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde Türkiye Satranç Federasyonunun organizasyonluğunda düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 31 kulübün katılımıyla tamamlandı. Başhakemliğini Dalaman’dan FA Salih Güzel’in yaptığı ligde, kulüpler ilk 4 arasına yer alıp bir üst lig olan 1.Lige yükselme ve ligden düşmeme mücadelesi verdi.

31 kulübün katılımıyla düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 14.sırada başlayan Ortaca Belediyespor, Konya’da yapılan maçlar sonunda 8 basamak birden yükselerek, averajla 6.sırada yer aldı.

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