31 kulübün katılımıyla düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 14.sırada başlayan Ortaca Belediyespor, Konya’da yapılan maçlar sonunda 8 basamak birden yükselerek, averajla 6.sırada yer aldı.

Tarsus’ta zafer coşkusu Emre Aydın konseriyle yaşandı Tarsus’ta zafer coşkusu Emre Aydın konseriyle yaşandı

31 kulübün katılımıyla düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 14.sırada başlayan Ortaca Belediyespor, Konya’da yapılan maçlar sonunda 8 basamak birden yükselerek, averajla 6.sırada yer aldı.

21-28 Ağustos tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezinde Türkiye Satranç Federasyonunun organizasyonluğunda düzenlenen Türkiye Satranç 2. Liginde 31 kulübün katılımıyla tamamlandı. Başhakemliğini Dalaman’dan FA Salih Güzel’in yaptığı ligde, kulüpler ilk 4 arasına yer alıp bir üst lig olan 1.Lige yükselme ve ligden düşmeme mücadelesi verdi.

Muğla’nın satranç branşında profesyonel liglerde yer alan tek kulübü Ortaca Belediye Spor 14.sırada başladığı 2.ligde 8 basamak birden yükselerek averajla 6.sırada tamamladı.