Türkiye’de yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu yassı çeliği üretmek amacıyla 1960 yılında özel bir yasayla kurulan Erdemir, yaklaşık 400 bin ton nihai ürün kapasitesi ile üretime başladığı 1965 yılından bu yana sanayinin dönüşümüne yön veriyor. Erdemir, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 2’nci Yüksek Fırın Zübeyde’yi hizmete aldı. Erdemir, bu yatırımla çelik sektöründeki dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflerken bir taraftan da yeni teknolojilerle verimlilik ve çevre dostu üretimde performansı artıracak.

1960 yılında Türkiye’deki yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu yassı çeliği üretmek amacıyla özel bir yasa ile kurulan Erdemir, her geçen yıl yassı çelik talebi artan Türk sanayisinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. 2006 yılından bu yana OYAK Grubu Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, ülke sanayisinin önemli bir yapı taşı rolünü üstleniyor, yarım asrı aşan faaliyetiyle yassı çelik ihtiyacını karşılıyor. Şirket bir taraftan kapasitesini, ürün portföyünü genişletirken bir taraftan da yeni yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Erdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın adını taşıyan yeni Yüksek Fırını devreye alarak sektöre önemli bir iz bıraktı. Yeni teknolojilerle verimlilik ve çevre dostu üretimde yeni standartlar belirleyen Erdemir, faaliyetleriyle Türkiye sanayisinin dönüşümüne yön veriyor. Otomotiv, beyaz eşya, boru profil, haddecilik, genel imalat, elektrik ve elektronik, makine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj, yenilenebilir enerji gibi pek çok sektöre ürün sağlayan Erdemir, Türkiye’nin en geniş tabanlı halka açık şirketleri arasında yer alıyor.

"Erdemir, Türkiye’nin yarınları için üretmeye devam edecek"

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında olduğu gibi ikinci asrında da Türkiye’nin yarınları için üretmeye devam edeceklerini ifade eden OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2’nci Yüksek Fırın ‘Zübeyde’nin hizmete alınmasının; şirketin ülke ekonomisine gelecekte de sunacağı katkıların göstergesi olduğuna dikkat çekti. Erdemir’in Türkiye sanayisinin dönüşümünde kilit rol oynadığını belirten Süleyman Savaş Erdem şu ifadeleri kullandı: "Erdemir ülkemizin gururu olan şirketlerden biri. Yerli üretim kabiliyetimizi artırarak yüksek katma değerli üretime ağırlık verdiğimiz bu dönemde, ülkemizin bölgedeki güçlü oyuncu rolünü sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. Bugün sadece Erdemir için değil, Türkiye çelik sektörü için kıymetli bir yatırımı daha devreye alıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünü kutladığımız bu tarihi günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin adını taşıyan ve Türk mühendislerin emeğiyle ortaya çıkan yeni 2’nci Yüksek Fırınımız ‘Zübeyde’yi Türk sanayisine armağan ediyoruz. İşletmeye alındığı ilk günden bu yana ülkemiz sanayisinin gelişiminde rol oynayan, daima katma değerli üretime odaklanan Erdemir’in yeni yatırımı, ülke sanayisi için kritik önemdeki demir-çelik sektöründe dışa bağımlılığı azaltma hedefine katkı sağlayacak. Ülkemizdeki en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında ilk 5’te yer alan Erdemir; Karadeniz Ereğli’nin ve Türkiye’nin geleceği için üretmeye devam ediyor, sayısız sektöre ham madde sağlıyor, sürdürülebilir büyüme adımlarıyla gelecek için güven veriyor. Erdemir, Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da Türkiye’nin yarınlarını aydınlatacak."

En yeni teknolojiyle üretildi

Öte yandan, ham madde besleme ve şarj sistemi tasarımı başta olmak üzere Türk mühendislerinin önemli görevler üstlendiği yeni Yüksek Fırın projesi olan ‘Zübeyde’nin tüm sistemlerinde en yeni teknolojiler kullanılıyor. Kapasitesi 1 milyon 775 bin tona çıkan yeni fırın, yüksek İSG ve çevre performansıyla hizmet veriyor.

45 yıllık çalışma süresi boyunca 60 milyon ton sıvı ham demir üretimi gerçekleştiren bir önceki fırının yerine inşa edilen yeni Yüksek Fırın’ın 50 yıl ve üzeri hizmet vermesi bekleniyor.