Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı’nın Kars’ta yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü’nde gerçekleştirdiği drift ve hızar tekerlekli motosiklet gösterisi nefes kesti.

Her gün farklı görüntülere sahne olan Çıldır Gölü, doğa ve adrenalin tutkunlarını bir araya getiriyor. Kars’a gelen Türkiye Snowboard Şampiyonu Süleyman Atlı, Valilik koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansı desteğiyle Arpaçay Çıldır Gölü’nde performansını sergiledi. Atlı’nın özel olarak hazırlanan motosikletle kar ve buzla kaplı göl yüzeyinde yaptığı gösteri izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Süleyman Atlı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler viral oldu.