DÜZCE(İHA) – Zonguldak’ta yapılan Gençler Okul Sporları Taekwondo Türkiye Finallerinde Farabi Anadolu Lisesi öğrencisi Damla Nur Yılmaz tüm rakiplerini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Kastamonu’da yapılan grup müsabakalarında birinci olan Damla Nur Yılmaz, Zonguldak’ta yapılan final müsabakalarına katılmaya hak kazanmıştı. Zonguldak’ta da tüm rakiplerini yenen Yılmaz Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı zamanda milli sporcu olan Damla Nur Yılmaz Meksika’da yapılacak liseler olimpiyatlarında Farabi Anadolu Lisesi’ni ve ülkemizi temsil edecek.