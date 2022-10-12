Su korkusunu yenmek için 6 yaşında yüzme sporuna başlayan ve kısa sürede Türkiye Şampiyonluğu gibi çok sayıda başarı elde eden 13 yaşındaki Beyza Işık, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Işık, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertlileri temsil edecek.
Su korkusunu yenmek için 6 yaşında yüzme sporuna başlayan ve kısa sürede Türkiye Şampiyonluğu gibi çok sayıda başarı elde eden 13 yaşındaki Beyza Işık, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Işık, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertlileri temsil edecek.
Fenerbahçe Spor Kulübü ile Edirne Yüzme Eğitim Merkezi arasında sözleşme imzalandı. Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) sporcularından Beyza Işık, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nü temsil edecek.
Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra birçok başarıya imza atan Edirneli yüzücü, şimdi ise Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer olarak başarılarına yenilerini sarı-lacivertli formanın altında eklemek istiyor.
Altı yaşındayken su korkusunu yenmek ve tatile gittiğinde yalnız kalmamak için başladığı yüzme sporunda büyük başarılara imza atan 13 yaşındaki Beyza Işık, geleceğe umutla hazırlanıyor.
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