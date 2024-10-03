DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonasında 2 şampiyonluk elde eden Hatice Öğretmeni kutladı.

Beyağaç ilçesinde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Hatice Nurgül Çakır, 27-29 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonasında “Tek Bayanlar” ve “Karışık Çiftler” kategorilerinde Türkiye Şampiyonu olarak, büyük bir başarıya imza attı. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kendisini ziyaret eden başarılı öğretmeni tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Beden Eğitimi Öğretmeni Hatice Nurgül Çakır’ın önemli bir başarıya imza attığını belirten Başkan Pütün, “İlçemizde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmeni Hatice Nurgül Çakır, 27-29 Eylül 2024 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonasında iki ayrı kategoride Türkiye Şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. İlçemizi gururla temsil eden öğretmenimizi yürekten kutluyoruz” dedi.