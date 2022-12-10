Türkiye Karate Şampiyonu Ecrin Turunç, Bilecik Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ile bir araya geldi.

Türkiye Karate Şampiyonu Ecrin Turunç, Bilecik Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ile bir araya geldi.

Antalya’da yapılan Okullar arası Türkiye Karate Şampiyonasında Osmaneli Atatürk Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Milli Sporcu Ecrin Turunç Türkiye Şampiyonu oldu. Milli sporcu Ecrin Turunç, Bilecik Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol’u makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Müdür Sami Akyol, başarılarının devamını dileyerek hediye takdiminde bulundu.

Ayrıca; Milli Sporcu Ecrin Turunç, İtalya’nın Venedik kentinde düzenlenecek olan Karate 1 Gençlik Ligi’nde yıldızlar 42 kiloda Türkiye’yi temsil edecek.