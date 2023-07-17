Düzce Belediyesi Güreş İhtisas Kulübü sporcuları Ankara’da düzenlenen serbest güreş şampiyonasında Düzce’yi gururlandırdı. U11’de Yiğit Alp Arslan şampiyon olurken U13’de Bilal Zurnacı ikinci oldu.

Düzce Belediyesi sporun ve sporcunun kenti olma yolunda adını şampiyonluklara yazdırmaya devam ediyor. Güreş İhtisas Kulübü sporcuları, Ankara’da düzenlenen ve 81 ilden bin 230 sporcunun katıldığı Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’ndan derece ile döndü.

U11 Yaş Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 78 kg ile mindere çıkan Yiğit Alp Arslan rakibini yendi ve Düzce’yi gururlandırarak turnuvanın şampiyonu oldu. Aynı müsabakalarda farklı kategoride mücadele eden Bilal Zurnacı ise U13 Yaş Serbest Güreş Şampiyonası’nda 30 kg’de mücadele ederek ikinci oldu.

Düzce Belediyesi yapılan açıklamada “Düzce Spor bünyesinde spor yaşamlarına devam eden genç yetenekleri tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz” denildi.