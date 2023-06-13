Muay-Thai Türkiye Şampiyonasında Adıyaman’ın Besni ilçesinden Berfin Polat 42 kiloda Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu.

6-9 Haziran tarihleri arasında Sivas’ta yapılan Okullar arası Yıldızlar Muay-Thai Türkiye Şampiyonasında, Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Berfin Polat, 42 kiloda Yıldızlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, “Berfin Polat’ın elde ettiği şampiyonluk bizleri gururlandırdı. 6 Şubat depreminin ardından normalleşme adına başlatmış olduğumuz çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Depremin ardından olumsuzlukları gidermek için vakit kaybetmeden çocuklarımız ve gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi olarak kurslarımızı açtık. Bu çerçevede antrenman salonları yıkılan Muay Thai sporcularımızın antrenmanlarını yapmaları için İlçe Spor Salonunu tahsis ettik. Sporcumuzu, Antrenörümüz Serdar Meşen’i ve sporcumuzun ailesini tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.