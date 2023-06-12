1308 Osmaneli Belediye Spor U-17 futbol takımı Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde ederek ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.

1308 Osmaneli Belediye Spor, alt yapı çalışmalarıyla örnek bir kulüp olarak faaliyet gösteren ve 18 farklı branşta başarılı bir şekilde yer alan spor kulübün U-17 futbol takımı, Bilecik Şampiyonu oldu. Bu başarıyla birlikte takım, Türkiye Şampiyonasında ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.

1308 Osmaneli Belediye Sporun U-17 futbol takımı, büyük bir azim ve çalışma disipliniyle Bilecik Şampiyonası’nda rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı. Takımın oyuncuları, aileleri, hocaları ve yöneticileri bu önemli başarıya imza atan genç sporcuları kutladılar. Bu başarı, 1308 Osmaneli Belediye Sporun sporcu yetiştirme konusundaki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Takım öğrencilerini tek tek tebrik eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Kulübümüz, genç sporculara eğitim ve imkânlar sağlayarak onları geleceğe hazırlamakta ve sporun değerlerini benimsetmektedir. 1308 Osmaneli Belediye Sporun U-17 futbol takımı, Türkiye şampiyonasında ilçemizi gururla temsil edecek. Bu önemli turnuvada başarılı bir performans sergilemeleri için tüm destekçilerimiz takımımıza güven ve desteklerini sunmaktadır. Takımımız ilçemizi ve spor camiamızı gururlandırmıştır. Kulübümüzün başarılı alt yapı çalışmaları ve genç yeteneklere verdiği önem, gelecekteki sporcu potansiyelinin de artmasına katkı sağlamaktadır. İlçemiz adına bu başarıyı elde eden takımımıza bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz” dedi.