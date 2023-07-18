Afyonkarahisar Yeşilay Spor Kulübü sporcuları Ankara’da düzenlenen U-11 ve U-13 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti. Şampiyonada, kulüp sporcuları Irmak Elekçi birinci, Ebrar Gürkan ikinci ve Gökçe Karacan üçüncü oldu.

Afyonkarahisar Yeşilay Spor Kulübü’nün alt yapısının meyvelerini topladığı bu şampiyonada, Irmak Elekçi büyük bir performans sergileyerek birincilik kürsüsüne çıktı. Ebrar Gürkan ise ikinci sırayı elde ederken, Gökçe Karacan üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Spor Kulübü antrenörü Hakan Erdoğan: “Afyonkarahisar Yeşilay Spor Kulübü’nün U-11 ve U-13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’ndaki başarıları, hem kulüp hem de sporcular için gurur verici bir olay oldu. Bu dereceler, şampiyonalara katılacak sporcular için de motivasyon kaynağı olacak. Bu süreçte, bizden desteklerini esirgemeyen Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’na, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz İsmail Hakkı Kasapoğlu’na ve kulüp başkanımız Nurullah Kaya’ya teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.