Malatya’da Okullararası Gençler Kros Bölge Şampiyonası yarışması yapılarak, sporcu gençler Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için ter döktüler.

Malatya’da Okullararası Gençler Kros Bölge Şampiyonası yarışması yapılarak, sporcu gençler Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için ter döktüler.

İnönü Üniversitesi kampüsü karşısındaki Atletizm Kompleksinin yanında bulunan kros parkurunda yapılan müsabakalara 17 ilden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Genç kızlar, yıldız kızlar, genç erkekler ve yıldız erkekler kategorilerinde mücadele eden sporcular, 2 ila 5 bin metre arasında değişen parkurlarda derece için ter döktü.

Yarışlar sonucunda dereceye giren takımlar 15 Şubat’ta Eskişehir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.