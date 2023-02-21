Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede temaslarda bulunan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Murat Arslanhan, ihtiyaçları devlet ile işbirliği içinde karşılamak adına çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede temaslarda bulunan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Murat Arslanhan, ihtiyaçları devlet ile işbirliği içinde karşılamak adına çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Federasyon Başkanı Murat Arslanhan, deprem bölgesinde engelliler, engelli dernekleri yöneticileriyle bir araya gelerek sıkıntı ve talepleri dinledi. Daha sonra Yalova’ya gelen Arslanhan, burada bölgedeki gözlemleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bölgeye 30 adet akülü ve tekerlekli sandalye gönderdiklerini dile getiren Arslanhan, “Bölgede depremi yaşamış arkadaşlarımız, engelli kardeşlerimiz ve dernek yöneticisi arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Durumlarını hem inceledik hem ihtiyaç tespiti yaptık. Devletimiz elinden geleni yapıyor ama sivil toplum örgütü olarak üzerimize düşeni yapmanın peşindeyiz” diye konuştu.

Afetin ortaya birçok sıkıntıyı çıkardığını anlatan Arslanhan, şunları kaydetti:

“Tekerlekli ve akülü sandalye, protez, hasta bezi, hasta yatağı gibi bir çok materyale engellilerimizin ihtiyacı var o bölgede. Mevcut kullanıcı arkadaşlarımız vardı. Depremden sonra yaralanan veya sakat kalan birçok arkadaşımız var. Onların da ihtiyaçları var. Bunları çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Psikolojik destek bunun en önde geleni. Zaten bizim engelli kardeşlerimizin engellinden dolayı erişebilirlik anlamında zor şartlarda yaşıyorlar. Deprem üzerine bir kat daha arttı, zorlaştı. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ve federasyon olarak devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz.”

Bölgeden engellilerin en büyük yaşadığı sıkıntının tekerlekli sandalye olduğunu belirten Arslanhan, “Bedensel engellilerin kullanım aracı olan tekerlekli sandalye binaların içinde kalmış ve yeni kullanım ihtiyacı doğan arkadaşlarımız var. Bu yüzden talep o yönde biraz fazla. Ortez, protez nazarında da talepler var ama onların yapım aşaması var. İlgili medikallerle buluşup bedene göre uyum sağladığı için o biraz daha süreç içinde gerçekleşecek. O da ciddi manada bir talep. Bir de şöyle bir şey var, arkadaşlarımızın çoğu çadırlara veya başka bir eve geçici konaklamaya geçtiği için evinde hasta yatağı, havalı yatağı varsa o gitti. Hazır kurduğu bir düzeni vardı, yara açılmasın diye vücudunda onlar yok şimdi. Tekrardan onların da sağlanması lazım. Çünkü çadır şartlarıyla evdeki şartları aynı değil. Vücut reaksiyon göstermeye başlamış. Bu da bizim için önemli bir konu” ifadesini kullandı.