DENİZLİ (İHA) – Mardin’de düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 40. Olağan Meclis Toplantısında, Denizli’yi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan birlikte temsil etti.

Kadim şehir Mardin’in Artuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 40. Olağan Meclis Toplantısına birlikte katılan Sağlıklı Kentler Birliği üyesi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Kentler Birliği Proje Koordinatörü Gürkan Katrancı ve meclis üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediyesini temsil etti.

Meclis toplantısında insanların ihtiyaçları, nüfus artışı, kentsel hareketlilik ve bunların yanı sıra hızla harekete geçmeye başlayan bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ihtiyaçlara yanıt veremeyen şehirlerde uygulanacak önlemler ve yapılacak projeler konuşuldu. Aynı nedenlerle DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı tarafından pandemi sonrası öne çıkarılan tüm dünya sağlığının birbirini etkilediğine dikkat çekildi.

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Mardin’de Artuklu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 40. Olağan Meclis Toplantısında dünyanın bir yerinde olacak değişikliğin hepimizi etkilediği dile getirilerek ‘Tek Sağlık- Tek Gezegen - Tek Toplum’ isimli konferans verildi. Küresel sağlık konularını gündeme alarak, şehirlerimize rehberlik eden Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne ve bu değerli organizasyona ev sahipliği yaparak misafirperverlik gösteren ve bizleri ağırlayan Mardin Artuklu Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.