Sağlıklı şehirler hareketinin gelişebilmesi amacıyla 2005 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan ve halen başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB), deprem yaralarının sarılması yönündeki çalışmalara da destek veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesinde Sağlıklı Şehirler Ağındaki 27 ülkeden biri olan Türkiye’de, sağlıklı kentler hareketi yürüten Sağlıklı Kentler Birliği, afet bölgesindeki üye belediyeleri yalnız bırakmadı. Üye belediye sayısı 150’ye ulaşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Recep Tekcan, Türkiye Ulusal Ağ Koordinatörü Nalan Fidan ve birlik personeli Mustafa Sevim, depremden etkilenen üye belediyelerde mevcut durumu tespit etmek için sahada temaslarda bulundu. Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olan Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep Nurdağı ilçesinde geniş çaplı incelemelerde bulunan birlik yöneticileri, depremin bölgedeki etkisi, çalışmalar ve acil ihtiyaçlar hakkında tespitlerde bulundu. Hatay’ın İskenderun, Antakya ve Defne ilçelerini de gezen Birlik yetkilileri, depremin boyutunu, bölgedeki ihtiyaç ve talepleri yerinde gördü. Bölgedeki çadır kent ve konteyner kentleri de gezer birlik yönetimi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onların da gönlünü aldı.

Yaraları bir bir saracağız

Birlik yöneticileri daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki Koordinasyon Merkezi’nde Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş ile bir araya geldi. Birlik Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a saha incelemeleri ile ilgili bir rapor sunan birlik yönetimi aynı zamanda yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Başkan Aktaş ile istişarede bulundu. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği çatısı altında her zaman üye belediyelerin yanında olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, yine depremden etkilenen tüm üye belediyelerin bir an önce ayağa kalkması için de elbirliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Uluslararası destek

Öte yandan depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü ve DSÖ Vakfı’nın acil durum ilan ederek, başlattığı yardım kampanyası da halen devam ediyor. Avrupa bölgesinde Sağlıklı Şehirler Ağında yer alan 27 ülke ve 100 şehre yapılan bu yardım çağrısı ile depremden etkilenen şehirlerde barınma alanları oluşturulması sağlık ve sosyal hizmetler, giyim, gıda ve hijyen malzeme gibi ihtiyaçların sağlanması hedefleniyor. Gelen destekler Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından en kısa sürede ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacak.