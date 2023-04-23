Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, sağlık çalışanları ile bayramlaştı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Bu çerçevede Başkan Fırat Kaya, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık personeli ile bayramlaştı.

Başkan Fırat Kaya, “6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinden dolayı bayramı buruk geçiriyoruz. Ancak her koşulda gerek pandemi de gerekse depremde sağlık çalışanları hep görevinin başında, sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sendika olarak bizde sağlık çalışanlarımızın yanında olduk, olaya devam edeceğiz” dedi.