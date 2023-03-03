Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi, toplumda deprem bilincinin oluşturulması için 1-7 Mart Deprem Haftası’nda eğitim düzenledi.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Aydın Şubesi, toplumda deprem bilincinin oluşturulması için 1-7 Mart Deprem Haftası’nda eğitim düzenledi.

TRAC Aydın Şubesi, toplumumuzda deprem bilincinin oluşturulması ve depremlere karşı daima hazırlıklı olunması amacıyla 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla, ’Aydın’ın Depremselliği ve Bina-Deprem Dinamiği İlişkisi’ konulu eğitim ve söyleşi düzenledi. Kendisi de amatör telsizci olan TRAC Aydın Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Sekreteri Jeoloji Mühendisi Anıl Özer Aydın’ın depremselliği ve büyük menderes grabeninde oluşabilecek deprem dinamiği ile ilgili çeşitli akademisyenlerin fikirlerini derleyerek katılımcılara sundu. Özer ayrıca, ’deprem öldürmez, bina öldürür’ söylemini esas alan bina-deprem ilişkisi konusunda da kendi uzmanlığına ait çalışmalarını anlattı.

TRAC Aydın Şube başkanı Semih Demirel, "Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Aydın’da 1. derecede deprem hassasiyeti olan bir bölge. Kahramanmaraş depreminde, kriz merkezi tarafından görevlendirildiğimiz bölgede yaptığımız çalışmalar esnasında, yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizi Aydın konusunda da düşünmeye sevk etmiştir. Dernek çatımız altında konu ile ilgili bir mühendis dostumuzun olması hızla bu konu üzerine eğilmemizi sağladı. İvedilikle bu konunun konuşulmasını ve düşünülmesini istiyoruz. Söyleşi ve eğitimlerimiz devam edecek" dedi.